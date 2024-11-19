Рютте: страны НАТО сами решают, разрешать ли удары по РФ

Страны НАТО самостоятельно решают, снимать ли ограничения на использование Украиной оружия для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии на заседание министров обороны стран ЕС в Брюссель.

"Отдельным союзникам самостоятельно решать, что им делать. Я не буду говорить о том, как союзники должны поступать", - сказал он.

Генсек добавил, что считает необходимым "в целом как можно меньше публично информировать о решениях, чтобы не делать врага мудрее". Рютте отметил также, что на заседании министров обороны стран ЕС будет обсуждаться вопрос увеличения помощи Украине.

"Мы обсудим, как мы можем помочь Украине победить: больше помощи, больше денег", - добавил он.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ ракетами ATACMS. Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс позднее подтвердил эту информацию. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что некоторые страны ЕС также разрешили использовать свое оружие для ударов вглубь РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что обновленная ядерная доктрина предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет Украиной против России. Ранее он отмечал, что принятое западными странами решение означает "качественно новый виток" в напряженности.