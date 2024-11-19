Алаудинов объяснил, почему РФ не страшны ракеты ATACMS
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России, включая Курскую область, не имеет значения и не должно вызывать беспокойства.
«Не думайте об СВО, СВО мы уже выиграли. Кто бы что ни говорил. Кто-то разрешил бить вглубь чем-то... Ну и сколько у них этих ракет? Сколько у них чего? Ничего это не меняет», – заявил командир.
Алаудинов подчеркнул, что, несмотря на все происходящие события, Россия уже окончательно выиграла СВО.
Затем командир спецназа «Ахмат» обратился ко всем жителям России с призывом рожать детей, чтобы увеличить население страны и улучшить демографическую ситуацию в России, сообщает 46ТВ.
США разрешили Украине удары вглубь России: что известно на данный момент
Напомним, применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS может спровоцировать реакцию России вплоть до использования ядерного оружия. Что о вероятности такого сценария думают военные эксперты – в материале «ФедералПресс».