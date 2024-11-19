ВСУ выпустили более 70 беспилотников по Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины выпустили по территории Белгородской области 74 беспилотника и 18 боеприпасов за прошедшие сутки. Пострадали три мирных жителя, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Малиновка и Октябрьский, селам Беловское, Ближнее, Ближняя Игуменка, Крутой Лог, Наумовка, Никольское, Орловка, Петровка, Репное, Таврово, Черемошное и Щетиновка выпущены 5 боеприпасов в ходе двух обстрелов и 21 БПЛА, из которых 16 сбиты системой ПВО. В результате атак беспилотников ранены два мирных жителя", - написал он.

В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущено 11 беспилотников, в результате атаки дрона на автомобиль пострадал водитель. Транспортное средство полностью уничтожено огнем, также повреждены пять частных домов, коммерческий объект и три автомобиля.

По территории Шебекинского округа выпущены 5 боеприпасов и 18 беспилотников, повреждены 11 частных домов, социальный объект, 3 легковых и грузовой автомобили, дорожное полотно, а также на территории предприятия под удар попали административное здание, складское помещение, цех и оборудование. В селе Вознесеновка ночью в результате сброса взрывного устройства с БПЛА огнем уничтожен жилой дом.

Борисовский район атакован с помощью шести БПЛА, поврежден частный дом, надворная постройка и два автомобиля.

Над Белгородом и Волоконовским районом сбиты восемь БПЛА, разрушений и пострадавших нет. По Грайворонскому и Губкинскому округу выпущены 8 боеприпасов и 10 беспилотников, в Губкинском округе от падения осколком загорелся автомобиль.