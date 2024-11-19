Обновленная ядерная доктрина РФ уточняет концептуальное основание для атомного удара

Критическая угроза суверенитету и территориальной целостности России и союзной ей Белоруссии становятся основанием для применения РФ ядерного оружия. Такое концептуальное основание для ядерного ответа содержится в обновленных Основах госполитики в области ядерного сдерживания.

Прежде основанием для ядерного ответа была ситуация, "когда под угрозу поставлено само существование государства".

Обновленный документ конкретизирует основания. "Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и (или) других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации и (или) Республики Белоруссия как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности", - указывается в обновленной доктрине.