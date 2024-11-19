Замглавы администрации Шебекино решил уйти на СВО

Первый замглавы администрации города Шебекино Белгородской области Андрей Ноздрачев решил уйти на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, заявивший, что он узнал о намерениях чиновника недавно.

© Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Ноздрачев работает в Шебекино с 2019-го года. Свое решение он объяснил желанием «защищать свой дом и своих детей».

Губернатор отметил, что чиновник принял решение пойти в зону СВО добровольцем. Возможно, это указывает на то, что Ноздрачев будет проходить службу в одном из добровольческих подразделений.

Ранее белгородские чиновники, ушедшие на СВО «вернулись в мирную жизнь», как описал это Гладков. Речь идет о глава Губкинского района Михаиле Лобазнове и руководителе Красногвардейского района Галине Руденко.