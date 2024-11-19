В Германии указали на продвижение российских военных в Часовом Яре

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР) и приблизились к центру города. Об этом сообщил обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке в социальной сети X.

«Российская армия вторжения продвинулась более чем на 1 километр вглубь Западного Часова Яра и почти достигла центра», — написал он.

По словам журналиста, эта территория уже перешла под контроль российских военных, так как бойцы Вооруженных сил Украины не атакуют их сами, а используют для этого FPV-дроны, находясь западнее.

Ранее украинский военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что плацдарм ВСУ у села Клещеевка в Бахмутском районе ДНР близок к падению. По его словам, после ликвидации позиций ВСУ в Клещеевке не сможет долго держаться оборона украинской армии в Часовом Яре.