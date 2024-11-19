Рогов: ВС РФ продвинулись южнее Курахова в ДНР

Российские войска продвинулись вперед, южнее города Курахово в ДНР, у населенных пунктов Елизаветовка, Трудовое и Ильина, освободив порядка 11 кв. км территории. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"В районе Курахова у нас продвижение западнее и северо-западнее Елизаветовки и к юго-востоку от Трудового. Там освободили территорию порядка 5 кв. км. К северу от населенного пункта Ильинка освободили свыше 6 кв. км. Выдавливание и зачистка ВСУ идет быстрыми темпами", - сказал Рогов.