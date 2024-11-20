В Пентагоне оценили угрозу третьей мировой войны. Как отреагировал Запад?

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что новый виток эскалации конфликта на Украине не является предвестником начала третьей мировой войны. Ее слова приводит ТАСС.

Я бы так не сказала. Это не та характеристика, которой оценивают [сейчас украинский конфликт] в этом здании [в Пентагоне] Сабрина Сингх заместитель пресс-секретаря Пентагона

Так Сингх ответила на вопрос журналистов, считают ли в американском военном ведомстве предвестником начала третьей мировой войны текущие события украинского конфликта.

США разрешили ВСУ удары западным оружием по России

17 ноября издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом американских дальнобойных ракет ATACMS по территории России.

По словам источников издания, решение приняли в Соединенных Штатах на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Позже помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в интервью бразильской газете O Globo подтвердил, что Байден разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России американским дальнобойным оружием.

Оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей защитить себя Брайан Николс помощник госсекретаря США

19 ноября ВСУ впервые Министерство обороны России, отметив, что обломки сбитой ракеты упали на военный объект в Брянской области.

Генсек НАТО и главы стран Запада поддержали это решение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Запада не должны ограничивать использование Украиной поставленного оружия.

В НАТО ранее заявляли: когда союзники поставляют вооружения Украине, не стоит накладывать ограничения на их использование Марк Рютте генеральный секретарь НАТО

При этом генсек НАТО отметил, что странам Североатлантического альянса нужно «самостоятельно решать, что им делать». По словам Рютте, он не может принуждать своих союзников к определенным решениям по этому вопросу.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) поприветствовал решение американского лидера Джо Байдена разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России.

Это было абсолютно правильное решение. Я понимаю, что это также было вызвано серьезным изменением в конфликте, которое нельзя недооценивать, а именно вводом северокорейских войск на европейскую территорию Эммануэль Макрон президент Франции

Французский лидер подчеркнул, что в эскалации украинского конфликта виновата только Россия, а Вашингтон был вынужден реагировать на «внезапное изменение в этой войне». Наносить удары дальнобойным оружием по российской территории разрешили и власти Великобритании.