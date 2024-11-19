США, разрешив Украине использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по территории России, не становятся прямыми участниками украинского конфликта. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS.

«Если бы США разрешили использовать любую систему вооружений, в том числе эту систему (ATACMS — прим. ред.), это не означало бы непосредственного участия США в войне», — сказал Салливан.

По его словам, разрешение Украине применять американское оружие представляет собой продолжение политики, которой США придерживается с начала конфликта в республике.

NYT: одобрение США ударов вглубь РФ не изменит ход конфликта на Украине

О решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS писала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. По словам журналистов, таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

В сентябре президент РФ Владимир Путин предупреждал, что разрешение на использование такого оружия будет означать, что США, страны НАТО, Европы воюют с Россией. Президент пояснил, что украинские военные не могут самостоятельно использовать дальнобойное оружие, для этого им нужны разведданные ЕС и США, а также помощь военных НАТО.