В России начали серийно выпускать убежища от ядерного взрыва

В России начался серийный выпуск мобильных убежищ «КУБ-М», разработанных специалистами Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ. Об этом сообщается на сайте института.

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Производство мобильных укрытий развернули в Дзержинске (Нижегородская область). В НИИ рассказали, что мобильные убежища представляют собой многофункциональные сооружения, которые обеспечивают защиту от разных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия. РИА Новости уточняет, что убежище способно защитить людей от светового излучения ядерного взрыва и от радиоактивного загрязнения местности.

В стандартную комплектацию убежища входит два модуля: помещение на 54 человека и технический блок. Вместимость убежища можно увеличить с помощью дополнительных модулей.

Разработчики называют главным достоинством укрытия его мобильность. Убежище можно легко перевозить и подключать к имеющимся инженерным системам. В НИИ подчеркнули, что запуск серийного производства укрытий поддерживается на уровне государства.

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