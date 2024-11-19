NYT: одобрение США ударов вглубь РФ не изменит ход конфликта на Украине

Решение президента США Джо Байдена одобрить применение тактических баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь РФ с украинской территории не повлияет на ход боевых действий в долгосрочной перспективе. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников и военных аналитиков.

По их мнению, такое решение Байдена "в краткосрочной перспективе может помочь украинским войскам", но вряд ли изменит траекторию конфликта. Как отмечается, Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают ограниченным запасом этих ракет. Выпуск "небольшого количества ракет" по целям на территории России "не будет иметь большого значения", указывает издание.

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США сняла ограничения на удары американскими ракетами на расстояние до 300 км вглубь территории России, отметив, что это обсуждалось на встрече руководителей МИД государств ЕС, которые не приняли общего решения об отмене ограничений, постановив, что каждая страна будет решать сама.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что позиция Москвы насчет ударов американскими ракетами вглубь российской территории была четко и недвусмысленно сформулирована Владимиром Путиным в сентябре. Как отметил Песков, это решение Вашингтона означает "качественно новый виток" напряженности.