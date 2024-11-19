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Над Белгородской и Брянской областями cбили 13 украинских беспилотников

Силы ПВО утром уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью, еще один - над Белгородской, сообщили в Минобороны России.

Над Белгородской и Брянской областями cбили 13 украинских беспилотников
© ТАСС

"19 ноября в период с 07:15 мск до 08:35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО 12 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской", - сообщили там.

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