Над Белгородской и Брянской областями cбили 13 украинских беспилотников

Силы ПВО утром уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью, еще один - над Белгородской, сообщили в Минобороны России.

"19 ноября в период с 07:15 мск до 08:35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО 12 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской", - сообщили там.