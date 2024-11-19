Экс-полковник СБУ рассказал о тайне украинских разведчиков

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Александр Мазур заявил, что с 2005 года сотрудников украинской военной разведки готовили специалисты НАТО. Об этом Мазур рассказал РИА Новости.

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Как утверждает Мазур, украинские военные разведчики проходили подготовку на базах НАТО небольшими группами от трех до пяти человек. По словам собеседника РИА Новости, эту информацию он получил от бывших коллег из СБУ, перешедших в службу внешней разведки.

«Уже по тем временам, фактически, можно сказать, [в НАТО - прим.ред.] готовили ядро, ядро этих офицеров», - заявил бывший полковник СБУ.

Ранее Мазур рассказал, что костяк СБУ состоит из уроженцев западных областей Украины, завербованных спецслужбами стран НАТО. По словам, экс-полковника, принцип работы службы начал меняться в 2005 году после прихода к власти президента Виктора Ющенко.