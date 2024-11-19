Эстония призвала ЕС направить войска на Украину из-за Трампа

Таллин призвал Евросоюз направить военные силы на Украину из-за мирного соглашения, которое предложил избранный на выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахна в интервью газете Financial Times.

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По словам дипломата, переброска военных подкрепит любое мирное соглашение, которое предложит новоизбранный американский лидер. Цахна призвал лидеров Европейского союза быть готовыми отправить на Украину свои вооруженные силы.

Политик также назвал членство в Североатлантическом альянсе для Украины «реальной гарантией безопасности». В случае если Вашингтон откажет в этом, отправка военных останется единственной гарантией безопасности для Украины, заключил он в интервью, текст которого приводит Lenta.ru.

В Евросоюзе приняли решение о подготовке украинских военных

Госсекретарь США Энтони Блинкен также сообщил, что НАТО подготовит Вооруженные силы Украины к 2025 году для продолжения конфликта. Он подчеркнул, что альянс будет поддерживать Киев.

Член Палаты представителей Конгресса США, рассматриваемая на должность постоянного представителя при ООН в администрации избранного президента Дональда Трампа, Элиз Стефаник изменила свою позицию по Украине. Ранее она выступала за вступление Украины в НАТО. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, кто может последовать ее примеру и как повлияет на ход СВО отказ западных политиков от поддержки Украины.