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Al Jazeera: число погибших из-за удара ЦАХАЛ по Джабалии возросло до 12

До 12 человек возросло число погибших палестинцев в ходе удара армии Израиля по Джабалии в северной части сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Палестинский информационный центр.

Число погибших из-за удара ЦАХАЛ по Джабалии возросло
© globallookpress.com

По его данным, еще более 10 человек числятся пропавшими без вести после израильского авиаудара по жилому дому в Джабалии. Также сообщается о продолжающихся интенсивных атаках на районы Сабра и Таль аль-Хава в городе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных радикалов ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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