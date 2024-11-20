Число погибших из-за удара ЦАХАЛ по Джабалии возросло

До 12 человек возросло число погибших палестинцев в ходе удара армии Израиля по Джабалии в северной части сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Палестинский информационный центр.

По его данным, еще более 10 человек числятся пропавшими без вести после израильского авиаудара по жилому дому в Джабалии. Также сообщается о продолжающихся интенсивных атаках на районы Сабра и Таль аль-Хава в городе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных радикалов ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.