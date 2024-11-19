Российские истребители ударили планирующими бомбами по ВСУ в Курской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар планирующими бомбами по военнослужащим и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

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По данным ведомства, уничтожен опорный пункт ВСУ.

Разведка подтвердила уничтожение намеченных целей, после чего экипаж самолета благополучно вернулся на аэродром вылета.

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Министерство обороны РФ также опубликовало видео, на котором запечатлены моменты подготовки истребителя Су-34 к вылету на аэродроме, его взлета и полета. Кроме того, в ролике можно увидеть, как бомба отделяется от креплений под крыльями самолета. Сразу после этого Су-34 разворачивается и возвращается на аэродром, с которого вылетел.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.