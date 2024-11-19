Украинские силовики пытали людей в Покровске (Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур.

По его словам, в подвале здания полиции размещались пыточные камеры, в которых оказывались невиновные люди. В частности, он вспомнил историю двоих пострадавших бизнесменов, которые оказались в Покровске проездом.

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«Их трое суток пытали, пока жена не подняла, так сказать, реальный кипиш», — поведал он.

Свидетель добавил, что задержанных не отпускали еще неделю, дожидаясь, пока сойдут следы пыток.

Ранее военный корреспондент Russia Today Мурад Газдиев показал усыпанную телами и техникой ВСУ дорогу на Покровск. По его словам, по уничтоженной технике, переданной западными партнерами Киеву, можно «буквально составить карту отступления ВСУ».