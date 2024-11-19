Спецоперация на Украине 19 ноября: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 ноября 2024 года.
"Гиацинт-Б" поразил замаскированное орудие ВСУ М777 в Запорожской области
Расчет российского орудия «Гиацинт-Б» в рамках контрбатарейной борьбы с противником поразил гаубицу М777 американского производства, замаскированную в лесополосе, сообщает ТАСС.
Это произошло на ореховском направлении в Запорожской области.
Ключевую роль в контрбатарейной борьбе играет разведка и корректировка огня беспилотника.
"Искандеры" группировки войск "Запад" активно работают по целям в зоне СВО
Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» российского производства активно работают по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.
Ракетчики работают в любую погоду и любое время суток.
Российский Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по военнослужащим противника, технике, а также опорному пункту в курском приграничье, сообщает РИА Новости.
Удар был нанесен по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Разведка подтвердила уничтожение, после чего экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.