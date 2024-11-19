Спецоперация на Украине 19 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 ноября 2024 года.

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"Гиацинт-Б" поразил замаскированное орудие ВСУ М777 в Запорожской области

Расчет российского орудия «Гиацинт-Б» в рамках контрбатарейной борьбы с противником поразил гаубицу М777 американского производства, замаскированную в лесополосе, сообщает ТАСС.

Это произошло на ореховском направлении в Запорожской области.

Ключевую роль в контрбатарейной борьбе играет разведка и корректировка огня беспилотника.

"Искандеры" группировки войск "Запад" активно работают по целям в зоне СВО

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» российского производства активно работают по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.

Ракетчики работают в любую погоду и любое время суток.

Российский Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по военнослужащим противника, технике, а также опорному пункту в курском приграничье, сообщает РИА Новости.

Удар был нанесен по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Разведка подтвердила уничтожение, после чего экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.