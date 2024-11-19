Мобилизация: последние новости на сегодня 19 ноября 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 ноября 2024, в материале «Рамблера».
Пятеро артиллеристов стали Героями России в ходе спецоперации
Пятеро артиллеристов стали Героями России за период проведения спецоперации, сообщает РИА Новости.
По данным Минобороны РФ, 14 соединений и частей получили почётное наименование «гвардейские», а три были награждены орденами.
День ракетных войск и артиллерии отмечается в России ежегодно 19 ноября.
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, сообщает РИА Новости.
Глава военного ведомства отметил их важную роль в уничтожении техники Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации.
Белоусов указал, что ракетчики и артиллеристы вписали немало славных страниц в ратную историю нашей Родины.
Бабушкин передал технику в штаб по отправке гумпомощи в зону СВО
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал технику, в том числе - компьютеры и антидроновые ружья, в региональный штаб по отправке гуманитарной помощи в зону спецоперации, сообщает РИА Новости.
Вскоре помощь доставят на передовую, а также в некоторые военные части, расположенные на территории Астраханской области.
За прошлый год в рамках деятельности штаба было отправлено более 1200 тонн гуманитарной помощи.