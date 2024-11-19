В Пентагоне отказались ответить на вопрос о переданных Украине ракетах ATACMS

Пентагон отказался отвечать на вопрос о количестве поставленных Украине ракет ATACMS. Об этом журналисты поинтересовались у пресс-секретаря военного ведомства Сабрины Сингх, передает ТАСС.

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Она заявила, что не станет раскрывать число переданных ракет из соображений оперативной безопасности. При этом Сингх отметила, что у Пентагона есть «ограниченное число» ATACMS в связи с тем, что они «чрезвычайно дорогостоящие».

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Она также высказалась о способности украинских военнослужащих осуществлять запуск данных ракет без помощи американских специалистов. Пресс-секретарь указала, что «на поле боя всем управляют и руководят украинцы».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал решение американского коллеги Джо Байдена разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России. По его словам, это был абсолютно правильный шаг.