$99.94-0.05105.46-0.25
Войти в почту

В Пентагоне отказались ответить на вопрос о переданных Украине ракетах ATACMS

Пентагон отказался отвечать на вопрос о количестве поставленных Украине ракет ATACMS. Об этом журналисты поинтересовались у пресс-секретаря военного ведомства Сабрины Сингх, передает ТАСС.

В Пентагоне отказались ответить на вопрос о переданных Украине ракетах ATACMS
© Lenta.ru

Она заявила, что не станет раскрывать число переданных ракет из соображений оперативной безопасности. При этом Сингх отметила, что у Пентагона есть «ограниченное число» ATACMS в связи с тем, что они «чрезвычайно дорогостоящие».

В Пентагоне прокомментировали слухи о военных КНДР под Курском

Она также высказалась о способности украинских военнослужащих осуществлять запуск данных ракет без помощи американских специалистов. Пресс-секретарь указала, что «на поле боя всем управляют и руководят украинцы».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал решение американского коллеги Джо Байдена разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России. По его словам, это был абсолютно правильный шаг.

Военные новости
Сабрина Сингх
Эммануэль Макрон
Джозеф Байден
Пентагон
Украина
Франция