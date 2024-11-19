Расчёт орудия «Гиацинт-Б» поразил на Ореховском направлении гаубицу М777

Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в рамках контрбатарейной борьбы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) поразил на ореховском направлении в Запорожской области гаубицу М777 производства США, замаскированную в лесополосе.

Об этом сообщил журналистам командир орудия с позывным Хан.

"От средств воздушной разведки получили координаты цели, вскрывшей себя ударом по нашим позициям. Мгновенно произвели нацеливание орудия и беглым огнем нанесли удар по выявленной гаубице противника. Орудие ВСУ повреждено, расчет ликвидирован. Задача нашего расчета по контрбатарейной борьбе выполнена", - сказал он.

По словам Хана, ключевую роль в контрбатарейной борьбе играет разведка и корректировка огня БПЛА. Расчеты буксируемых 152-мм орудий "Гиацинт-Б" в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям противника, выполняя задачи по поражению самоходной бронетехники, укрепленных позиций артиллерийских батарей ВСУ, оборонительных сооружений, пунктов управления и огневых средств противника.