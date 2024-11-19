Байдена обвинили в нарушении обещаний Трампу из-за решения по России

Президент США Джо Байден своим решением разрешить Украине наносить удары по России при помощи ракет ATACMS нарушил данное Дональду Трампу обещание не эскалировать украинский конфликт. С таким обвинением выступил американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети Х.

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Он прокомментировал слова конгрессмена Майка Уолтца, который сказал, что не получал от Байдена инструкций по поводу ударов по России. Уолтц назвал решение администрации президента США еще одним шагом к эскалации.

Советник Трампа прокомментировал решение Байдена по ударам вглубь России

«Всего пару дней назад президент Байден встретился с президентом Трампом и пообещал полное содействие при передаче власти. Однако Байден эскалировал конфликт с Россией, не удосужившись даже провести брифинг. Обещание о содействии уже разоблачилось как ложь», — сказал Сакс.

Ранее Сакс заявил, что Байден поступил безрассудно, разрешив Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием.