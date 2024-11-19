Байдена обвинили в нарушении обещаний Трампу из-за решения по России
Президент США Джо Байден своим решением разрешить Украине наносить удары по России при помощи ракет ATACMS нарушил данное Дональду Трампу обещание не эскалировать украинский конфликт. С таким обвинением выступил американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети Х.
Он прокомментировал слова конгрессмена Майка Уолтца, который сказал, что не получал от Байдена инструкций по поводу ударов по России. Уолтц назвал решение администрации президента США еще одним шагом к эскалации.
Советник Трампа прокомментировал решение Байдена по ударам вглубь России
«Всего пару дней назад президент Байден встретился с президентом Трампом и пообещал полное содействие при передаче власти. Однако Байден эскалировал конфликт с Россией, не удосужившись даже провести брифинг. Обещание о содействии уже разоблачилось как ложь», — сказал Сакс.
Ранее Сакс заявил, что Байден поступил безрассудно, разрешив Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием.