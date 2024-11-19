Солдат ВСУ похвалил за точность бойцов РФ в их Телеграм-канале и пожелал счастья
Необычную историю рассказал RT боец ВС РФ с позывным Пиллау. Солдат ВСУ зашел В Телеграм-канал российских военных и похвалил их за точность.
Это произошло летом 2023 года во время боев на Артемовском направлении. Нашим бойцам долго досаждал натовский 120-мм миномет. Обнаружить его не могли из-за хорошей маскировки. В итоге бойцы обратились за помощью к своим соседям.
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С помощью беспилотника они обнаружили орудие и поразили его.
"После мы выложили видео в канале разведчиков, а туда зашел один из вэсэушников", - вспоминает "Пиллау".
Как ни удивительно, но украинский военный Роман Кардан заглянул туда не со словами проклятья.
"Красиво вы нам миномет уработали", - написал он. - "Пристрелочный лег близко. А на данном стволе я учился работать. Но ребята целы, и я доволен. Все счастья, здоровья".