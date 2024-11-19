Необычную историю рассказал RT боец ВС РФ с позывным Пиллау. Солдат ВСУ зашел В Телеграм-канал российских военных и похвалил их за точность.

© РИА Новости

Это произошло летом 2023 года во время боев на Артемовском направлении. Нашим бойцам долго досаждал натовский 120-мм миномет. Обнаружить его не могли из-за хорошей маскировки. В итоге бойцы обратились за помощью к своим соседям.

На Украине обнаружили следы запрещенного химиката

С помощью беспилотника они обнаружили орудие и поразили его.

"После мы выложили видео в канале разведчиков, а туда зашел один из вэсэушников", - вспоминает "Пиллау".

Как ни удивительно, но украинский военный Роман Кардан заглянул туда не со словами проклятья.