На Украине обнаружили следы запрещенного химиката

В Днепропетровской области Украины обнаружили следы отравляющего вещества — хлорбензальмалонодинитрила, известного как CS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ОЗХО.

В документе говорится, что 20 сентября «на линии соприкосновения противоборствующих сил в районе села Ильинка» произошел инцидент. На этом фоне туда были направлены эксперты ОЗХО, которые собрали документы, цифровые файлы, а также опросили свидетелей и получили три образца, которые передала Украина. Речь идет об осколке гранаты и двух образцах почвы из траншеи. Они были отправлены в две аккредитованные ОЗХО лаборатории, которые выявили в них наличие хлорбензилиденмалононитрила, известного как CS.

При этом в докладе не указывается, кто применил это вещество.

CS является боевым отравляющим веществом. Оно обладает раздражающим действием на глаза и верхние дыхательные пути. К летальным исходам не приводит. Несмотря на это, его использование в качестве метода ведения войны запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия.