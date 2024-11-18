Власти Великобритании убедили украинское руководство пойти на провальную операцию по высадке десанта на левобережье Днепра в районе села Крынки Херсонской области. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в ВСУ, Верховной раде и среди волонтеров.

Как говорится в материале, Лондон убеждал Киев, что бригады морской пехоты ВСУ должны быть привлечены к операциям на воде, а не участвовать в боях в Донбассе.

Изначально данную идею украинское руководство, включая Владимира Зеленского и бывшего на тот момент главкомом ВСУ Валерия Залужного, не поддерживало.

Однако в начале 2023 года приехавшая в Киев официальная делегация Великобритании добилась от Залужного согласия подготовить несколько батальонов украинских морпехов для форсирования Днепра, пишет "УП".

А в мае того же года Зеленский заявил о формировании в ВСУ Корпуса морской пехоты.

Как отмечается в статье, в операции по форсированию Днепра и высадке в Крынках, начавшейся в октябре 2023 года, участвовали, в частности, солдаты ВСУ, прошедшие обучение в Британии.

Также "УП" сообщила, что конечной целью закончившейся провалом операции был прорыв к Крыму.

Активные попытки форсировать Днепр ВСУ предпринимали с осени прошлого года. Тогда наиболее интенсивные бои развернулись в районе Крынок.

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В попытках любой ценой удержать это село ВСУ несли тяжелейшие потери. Впоследствии при обследовании разрушенных в ходе боев домов в Крынках российские военные обнаружили подвалы, заваленные телами украинских солдат.

Сами солдаты ВСУ уже назвали попытки своего командования удержаться в Крынках бессмысленными и жестокими.