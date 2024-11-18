"УП": Британия убедила Украину пойти на провальную операцию в Крынках
Власти Великобритании убедили украинское руководство пойти на провальную операцию по высадке десанта на левобережье Днепра в районе села Крынки Херсонской области. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в ВСУ, Верховной раде и среди волонтеров.
Как говорится в материале, Лондон убеждал Киев, что бригады морской пехоты ВСУ должны быть привлечены к операциям на воде, а не участвовать в боях в Донбассе.
Изначально данную идею украинское руководство, включая Владимира Зеленского и бывшего на тот момент главкомом ВСУ Валерия Залужного, не поддерживало.
Однако в начале 2023 года приехавшая в Киев официальная делегация Великобритании добилась от Залужного согласия подготовить несколько батальонов украинских морпехов для форсирования Днепра, пишет "УП".
А в мае того же года Зеленский заявил о формировании в ВСУ Корпуса морской пехоты.
Как отмечается в статье, в операции по форсированию Днепра и высадке в Крынках, начавшейся в октябре 2023 года, участвовали, в частности, солдаты ВСУ, прошедшие обучение в Британии.
Также "УП" сообщила, что конечной целью закончившейся провалом операции был прорыв к Крыму.
Активные попытки форсировать Днепр ВСУ предпринимали с осени прошлого года. Тогда наиболее интенсивные бои развернулись в районе Крынок.
В ВСУ назвали сумасшедшим приказ о высадке на левом берегу Днепра
В попытках любой ценой удержать это село ВСУ несли тяжелейшие потери. Впоследствии при обследовании разрушенных в ходе боев домов в Крынках российские военные обнаружили подвалы, заваленные телами украинских солдат.
Сами солдаты ВСУ уже назвали попытки своего командования удержаться в Крынках бессмысленными и жестокими.