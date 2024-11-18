Боррель рассказал, на какую дальность разрешили Киеву бить ракетами США

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что США дали разрешение Украине применять ракеты дальностью до 300 км для ударов вглубь России. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в западных СМИ появились публикации о том, что президент США Джо Байден якобы разрешил наносить американскими ракетами ATACMS удары вглубь территории России.

По словам Борреля, вопрос о том, возможно ли применение дальнобойного оружия, обсуждался на встрече глав МИД Евросоюза.

Вместе с тем, признал дипломат, главы внешнеполитических ведомств не приняли общее решение о возможности применения западного оружия для ударов по территории РФ. Он добавил, что каждая страна будет принимать решение самостоятельно.

Захарова пригрозила адекватным ответом на удары западными ракетами

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что ответ Москвы на удары западными ракетами по российской территории будет адекватным и ощутимым.