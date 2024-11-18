Советник Трампа прокомментировал решение Байдена по ударам вглубь России

Решение главы США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием является еще одним шагом к эскалации. Об этом заявил советник избранного президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, передает Fox News.

© Lenta.ru

Он отметил, что последствия такого шага непредсказуемы. По словам Уолтца, администрация Байдена не сообщила Трампу о принятом решении. Политик, в свою очередь, говорит о «большой стратегии» по переговорам России и Украины, рассказал он.

Ранее западные СМИ сообщили, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Позднее эту информацию подтвердил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Боррель рассказал, на какую дальность разрешили Киеву бить ракетами США

При этом в Госдепе США утверждают, что политика Вашингтона по применению Украиной ракет ATACMS не изменилась.