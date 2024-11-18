Лукашенко лишил званий более 20 бывших военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий более 20 бывших военнослужащих за их действия во время протестных акций в 2020 году. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Всего указ белорусского лидера затронул 21 человека.

«В соответствии с указом бывшие военнослужащие и сотрудники различных силовых ведомств (лица начальствующего состава) лишены воинских и специальных званий», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в 2020 году «в период обострения общественно-политической обстановки» экс-военные совершили противоправные действия, которые «несовместимы со статусом военнослужащего».

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го, на которых победил Лукашенко. Были задержаны десятки тысяч человек.

Ранее белорусский президент заявил, что пойдет кандидатом на предстоящие выборы. Выборы в стране пройдут 26 января 2025 года.