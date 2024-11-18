Украина получила от Евросоюза снаряды, обещанные 8,5 месяцев назад

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что альянс наконец-то выполнил свое обещание отправить Украине 1 миллион снарядов. При этом данное обещание было озвучено еще в феврале 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на внешнеполитическую службу Евросоюза.

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По словам Борреля, Украина уже получила обещанные снаряды. Кроме того, он также заверил Киев в том, что до конца зимы Евросоюз завершит обучение 75 тысяч солдат ВСУ.

«Мы только что выполнили наше обещание поставить 1 млн снарядов Украине, а к концу зимы мы завершим обучение 75 тыс. солдат», — сообщил он.

Ранее Украина попросила у Германии новые пакеты военной помощи.