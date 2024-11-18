Украина не получила разрешения на удары вглубь РФ британскими Storm Shadow

Украина еще не получала разрешения на удары вглубь России британскими ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, использование британских ракет Киевом продолжают блокировать США, несмотря на то, что ранее американский президент Джо Байден одобрил использование Украиной собственных систем ATACMS для нанесения ударов вглубь РФ.

«Украина до сих пор не получила разрешения на нанесение ударов по России британскими ракетами Storm Shadow», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что Великобритания намерена добиться одобрения от США в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что если это решение действительно было принято и доведено до Киева, то это «новый виток напряженности» в конфликте.