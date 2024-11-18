В России назвали три варианта ответа на удары дальнобойным оружием Запада

У России есть три варианта ответа на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным оружием, поставленным с Запада. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире «Радио КП».

«Я вижу только три варианта развития событий. Первый — это просто сбивать эти ракеты», — пояснил эксперт.

Еще одним вероятным способом Сивков назвал передачу дальнобойного оружия тем государствам, которые находятся в сложных отношениях с Соединенными Штатами.