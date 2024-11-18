В Сети показали зачистку Новоалексеевки и поднятый флаг РФ

В Министерстве обороны России показали установление контроля над населенным пунктом Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике. На опубликованных кадрах можно увидеть, как военнослужащие стремительно заходят в лесополосы и уничтожают противника в укреплениях. Также на видео попало поражение техники и живой силы противника с помощью БПЛА.

В результате активных и решительных действий военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте, — добавили в оборонном ведомстве.

В понедельник, 18 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Новоалексеевка. Оборонное ведомство подчеркнуло активные и решительные действия подразделений группировки войск «Центр».

По мнению военного корреспондента Александра Коца, установление контроля над Новоалексеевкой позволит российской группировке войск «Центр» подтянуть фланги для дальнейшего наступления на город Покровск. Он добавил, что до административной границы Запорожской области остается всего около 11 километров.

Тем временем в Генштабе ВСУ заявили, что самыми горячими направлениями фронта для ВСУ на данный момент являются Кураховское и Покровское (Красноармейское). По данным ведомства, ситуация на фронте для украинских войск в целом «остается напряженной».