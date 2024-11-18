Глава Минобороны Британии Джон Хили ушел от ответа на вопрос по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России. Об этом сообщает газета The Sun.

«Министр обороны Джон Хили заявил депутатам в понедельник днем, что "сегодня он не будет вдаваться в подробности о ракетах большой дальности"», — отмечается в материале издания.

Глава оборонного ведомства добавил, что подобные вопросы должны решаться в закрытом порядке и не раскрываться средствам массовой информации с целью «оперативности» принятия решений.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разрешение странами Запада Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием приведет к резкой эскалации конфликта. Он подчеркнул, что единственной целью подобной меры являются попытки сорвать мирные переговоры и возможность урегулирование конфликта.