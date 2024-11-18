Над Курской областью сбили управляемую авиабомбу

Расчеты ПВО сбили управляемую авиационную бомбу Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Глава региона заметил, что бомба была сбита в приграничном районе Курской области.

Ранее Смирнов предупредил жителей Курской области о ракетной опасности, посоветовал им укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

Напомним, что ВСУ постоянно наносят удары по приграничному региону с помощью управляемых бомб. Так, одна бомба сброшена (и сбита российскими зенитчиками) 1 октября, две бомбы — 17 ноября.