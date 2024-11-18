Жителя Харьковской области довели до инсульта за отказ эвакуироваться
Украинские военные избивали жителя подконтрольной Киеву части Харьковской области за отказ от принудительной эвакуации.
Как сообщили ТАСС в военного-гражданской администрации (ВГА) освобожденной части региона, это привело к нескольким инсультам у пострадавшего.
"Украинские военные несколько раз очень сильно избивали этого человека, удерживали в подвале и ограбили. Он перенес несколько инсультов, в результате чего ему трудно говорить и передвигаться. У нашего соотечественника два года не было возможности выехать с Украины. В данный момент мы не можем раскрыть имя нашего земляка и рассказать больше деталей о преступных действиях боевиков киевского режима в Харьковской области, но с его разрешения кратко делимся историей", - отметили в ВГА.
В администрации подчеркнули, что украинские волонтеры, которые доставляли людям продукты, его намеренно игнорировали. По информации ВГА, после избиений его насильно вывезли из родного населенного пункта. В больнице за оказание помощи потребовали непосильную сумму, лечения не предоставляли.
Пострадавший от действий украинских военных находится в России.
"Сейчас нашему соотечественнику необходимо пройти медицинское обследование, чтобы начать курс лечения для восстановления здоровья. Также в планах оформление российского гражданства. Сотрудники ВГА предоставили все, что было необходимо на первое время пострадавшему от украинской агрессии харьковчанину: лекарства, ходунки, инвалидную коляску, постельные принадлежности, продукты, бытовую химию и посуду", - добавили в администрации, отметив, что остаются с земляком на связи для дальнейшей поддержки.