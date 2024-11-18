Украинские военные избивали жителя подконтрольной Киеву части Харьковской области за отказ от принудительной эвакуации.

Как сообщили ТАСС в военного-гражданской администрации (ВГА) освобожденной части региона, это привело к нескольким инсультам у пострадавшего.

"Украинские военные несколько раз очень сильно избивали этого человека, удерживали в подвале и ограбили. Он перенес несколько инсультов, в результате чего ему трудно говорить и передвигаться. У нашего соотечественника два года не было возможности выехать с Украины. В данный момент мы не можем раскрыть имя нашего земляка и рассказать больше деталей о преступных действиях боевиков киевского режима в Харьковской области, но с его разрешения кратко делимся историей", - отметили в ВГА.

В администрации подчеркнули, что украинские волонтеры, которые доставляли людям продукты, его намеренно игнорировали. По информации ВГА, после избиений его насильно вывезли из родного населенного пункта. В больнице за оказание помощи потребовали непосильную сумму, лечения не предоставляли.

Пострадавший от действий украинских военных находится в России.