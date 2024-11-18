$100.00+0.98105.71+1.21
Войти в почту

Жителя Харьковской области довели до инсульта за отказ эвакуироваться

Украинские военные избивали жителя подконтрольной Киеву части Харьковской области за отказ от принудительной эвакуации.

Жителя Харьковской области довели до инсульта за отказ эвакуироваться
© РИА Новости

Как сообщили ТАСС в военного-гражданской администрации (ВГА) освобожденной части региона, это привело к нескольким инсультам у пострадавшего.

"Украинские военные несколько раз очень сильно избивали этого человека, удерживали в подвале и ограбили. Он перенес несколько инсультов, в результате чего ему трудно говорить и передвигаться. У нашего соотечественника два года не было возможности выехать с Украины. В данный момент мы не можем раскрыть имя нашего земляка и рассказать больше деталей о преступных действиях боевиков киевского режима в Харьковской области, но с его разрешения кратко делимся историей", - отметили в ВГА.

В администрации подчеркнули, что украинские волонтеры, которые доставляли людям продукты, его намеренно игнорировали. По информации ВГА, после избиений его насильно вывезли из родного населенного пункта. В больнице за оказание помощи потребовали непосильную сумму, лечения не предоставляли.

Пострадавший от действий украинских военных находится в России.

"Сейчас нашему соотечественнику необходимо пройти медицинское обследование, чтобы начать курс лечения для восстановления здоровья. Также в планах оформление российского гражданства. Сотрудники ВГА предоставили все, что было необходимо на первое время пострадавшему от украинской агрессии харьковчанину: лекарства, ходунки, инвалидную коляску, постельные принадлежности, продукты, бытовую химию и посуду", - добавили в администрации, отметив, что остаются с земляком на связи для дальнейшей поддержки.

Военные новости
Горячая новость
Москва
Киев
Украина