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В ВСУ назвали сумасшедшим приказ о высадке на левом берегу Днепра

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) командиры давали «сумасшедшие приказы» о высадке солдат на левом берегу Днепра.

В ВСУ назвали сумасшедшим приказ о высадке на левом берегу Днепра
© Lenta.ru

Об этом заявил офицер одной из бригад морской пехоты украинской армии, передает «Украинская правда» («УП»).

«[Приказ] тогда всем показался сумасшедшим... Сначала должны были идти три бригады — 35, 36 и 38, а 37 была в резерве. Мы должны были взять, зачистить несколько населенных пунктов [на левом берегу Днепра], пройти все линии окопов, укреплений», — рассказал украинский военнослужащий.

Морпех ВСУ отметил, что на данную операцию были пешком отправлены «побитые» роты, которые командование украинской армии не снабдило военной техникой. В результате добиться успеха им не удалось.

Украинские бойцы также сообщили, что целью их высадки на левом берегу Днепра был выход на Крым. Для этого они должны были преодолеть 80 километров.

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