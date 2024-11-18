Министр обороны Украины заявил о планах отменить принудительный призыв

Украинские власти намерены отменить принудительный призыв.

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О таких планах рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, цитирует «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сейчас для нас важен приоритет защиты нашей страны, поэтому планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения», — сказал он.

По его словам, у Минобороны есть предложения по этой теме, которые будут обсуждаться в кабинете министров. Глава ведомства добавил, что в дальнейшем власти предложат соответствующую реформу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о недостаточной мобилизации на Украине. По его словам, пополнение бригад идет медленно, а войска на востоке истощены и нуждаются в ротации.