Названа цель высадки ВСУ на левом берегу Днепра

Задачей максимум операции по высадке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра был выход к Крыму, к Перекопскому перешейку. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в командовании 36-й бригады ВСУ и оборонном комитете Верховной рады.

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В публикации отмечается, что морпехам для выполнения задачи было необходимо преодолеть расстояние 80 км вглубь территории, которая уже полтора года находится под контролем подразделений РФ.

По словам источников, основная задача подразделений — проломить переднюю линию, проходящую по ближайшим к побережью населенным пунктам. При этом считалось, что второго эшелона нет, все российские войска будут растянуты в одну полосу, говорится в публикации.

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Вторая задача «более приземленная». Она заключалась в расширении херсонского фронта, а также оттягивании на него российских сил из Запорожского направления.

12 ноября в Министерстве обороны заявили, что бойцы группировки «Днепр» уничтожили личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) при ротации на правом берегу Днепра в Херсонской области.