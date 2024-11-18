Впервые показаны прибывшие на Украину новые чешские САУ DITA

Новейшие чешские самоходные артиллерийские установки DITA переброшены на Украину. Интересная деталь - их передали не в сухопутные войска, а в национальную гвардию.

Судя по фотографиям, их будут эксплуатировать совместно со старыми советскими 122-мм 2С1 "Гвоздика".

Сообщалось, что первые девять единиц таких САУ поступили еще летом, но они ни разу нигде не засветились. Зато в объективы попали машины из второй партии. Получено еще шесть штук.

DITA выполнена на шасси четырехосного автомобиля высокой проходимости TATRA. Мощность двигателя - 400 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 90 км /ч. Запас хода - 600 км.

В качестве вооружения применена - 155 мм гаубица. Дальность стрельбы - до 39000 метров. Скорострельность - шесть выстрелов минуту. Применена автоматизированная система заряжания. Экипаж два человека. Боевая масса - 29000 кг.