Подозреваемый в убийстве бизнесмена россиянин заключил контракт с ВС РФ

Подозреваемый в заказном убийстве гендиректора «СК Монолит» Александр Сухарев заключил контракт с ВС России, сообщила в Telegram Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Производство по уголовному делу об убийстве и незаконном обороте оружия (ст. 105 и ст. 222 УК РФ) в отношении Сухарева приостановлено, отменена мера пресечения в виде ареста.

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На предварительном слушании суд получил ходатайство начальника пункта отбора о приостановлении производства по делу и отмене меры пресечения. Подсудимый признан годным к военной службе и уже заключил контракт.

Суд ходатайство удовлетворил. Производство по уголовному делу в отношении Сухарева приостановил, меру пресечения в виде заключения под стражу отменил, — говорится в сообщении.

По версии следствия, 5 июня 2023 года, на строительном объекте в Приморском районе Петербурга Сухарев выстрелил из пистолета в гендиректора «СК Монолит». Ранение оказалось смертельным.

В августе текущего года экс-боец ЧВК «Вагнер», приговоренный к 23 годам лишения свободы за изнасилование и убийство 85-летней пенсионерки, вновь подписал контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции.