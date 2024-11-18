В Одессе ракета американского ЗРК Patriot убила 8 человек и ранила около 40 в ходе неудачно попытки отразить атаку ВС РФ. Об этом сообщает Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" и публикует кадры последствий удара.

Ранее украинские СМИ попытались обвинить в гибели одесситов армию России. Но на видео можно легко идентифицировать обломки ракеты комплекса Patriot. Сообщается, что она упала на парковку.

В Сети также есть кадры с погибшими, но мы не публикуем их по этическим соображениям. Система ПВО ВСУ уже не впервые раз поражает мирные объекты в городах Украины при попытке перехватить российские ракеты.

Что касается российской ракетной атаки, то она, как сообщает подполье, была направлена на пятиэтажную гостиницу в Одессе, где размещались военные.