Зеленский приехал в Покровск

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в подконтрольный Киеву Покровск (украинское название города Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР). Видео опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

© Telegram-канал Владимира Зеленского

«Посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады [Вооруженных сил Украины (ВСУ)]», — рассказал политик.

В ходе поездки Зеленский заявил о напряженной обстановке на покровском направлении в ДНР. Он также вручил награды бойцам расположенной в окрестностях города 25-ой бригады ВСУ.

Политолог раскрыл последствия потери Украиной Покровска

Ранее Зеленский решил усилить ВСУ под Покровском и Курахово в связи с тяжелой для Украины обстановкой на этих направлениях. Какими именно мерами Киев намерен усиливать войска в Донбассе на фоне наступления российских войск, не уточняется.