Дезертиров предостерегли от возвращения на Украину

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут посылать добровольно вернувшихся в часть дезертиров на штурм без снабжения. Такое мнение высказал украинский блогер Андрей Шарий в своем Telegram-канале.

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"Везде… им говорят, что можно вернуться и ничего не будет. Мол, ошибка, с кем не бывает. Но по факту на базе таких людей, что возвращаются, по моей информации, будут создавать в спешном порядке отдельные штурмовые бригады", - заявил Шарий.

По его словам, из снабжения такие дезертиры получат только автоматы.

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До этого нардеп Анна Скороход заявила, что более 100 тыс. солдат украинской армии сбежали со службы, самовольно оставив воинскую часть. Она отметила, что украинцы задаются вопросами о справедливости мобилизации, на которые у нее нет ответов.

Число тех, кто самовольно оставляет часть, только растет, признал председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко. Он назвал тенденцию "значительной", отметив, что в прессе циркулируют цифры, почти не отличающиеся от реальных данных.