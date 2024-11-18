Военный эксперт — об ударах вглубь России: нужно исходить из худших сценариев

Главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с RT рассказал, чего стоит ждать после разрешения использовать ракеты США и Франции для ударов вглубь России.

«Если разрешение действительно последовало, то надо отметить, что на Украине уже имеются баллистические ракеты ATACMS, по разным оценкам порядка 30 единиц. Возможно, больше. Решение может быть принято в любой момент и реализовано моментально. Вопрос заключается в том, какой сценарий будет предусматривать те планы, которые сегодня разрабатывает Киев. Будут ли это удары по военным объектам или удары по российским городам? Мы должны исходить из худших сценариев в оценке возможностей и намерений Зеленского», — считает он.

Коротченко выразил мнение, что Владимир Зеленский — «абсолютный отморозок, террорист».

«В этом плане, учитывая, что легитимность его уже истекла как президента, он может принимать любые, самые страшные по своим последствиям решения. При этом мы должны понимать, что на Украине есть британские и французские крылатые ракеты... Что касается оценок, куда и как будет наносить удары Зеленский — мы должны исходить из худших сценариев и принимать меры по нейтрализации украинских планов с опорой на наши возможности в военной сфере», — добавил собеседник RT.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что глава страны Владимир Путин чётко озвучил позицию Москвы по поводу применения ВСУ дальнобойного оружия.