Боец-доброволец из Сербии получил российский паспорт в больнице Санкт-Петербурга. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, спасение солдата многие называют чудом. Доброволец Дарио Ристич после подрыва на мине и атаки украинских дронов целую неделю числился погибшим, но он выжил.

«На днях мои коллеги из полиции Санкт-Петербурга вручили ему российский паспорт», — рассказала Волк.

По ее словам, военнослужащий решил получить российское гражданство и обратился в миграционную службу. В кратчайшие сроки по его заявлению было принято положительное решение.

14 ноября эвакуированный спецбортом МЧС врач из Палестины получил российский паспорт в Удмуртии и устроился на работу по профессии.

До этого Волк сообщила, что с начала текущего года министерство внутренних дел России сократило количество граждан, принятых в гражданство, на 44%.