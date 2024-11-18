Коц раскрыл дальнейшие шаги ВС РФ после взятия Новоалексеевки
Установление контроля над населенным пунктом Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике позволит группировке «Центр» подтянуть фланги для дальнейшего наступления на город Покровск, рассказал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Он добавил, что до административной границы Запорожской области остается всего около 11 километров.
Освобождение Новоалексеевки позволяет группировке «Центр» расширить зону контроля на этом участке покровского направления, подтянуть фланги для дальнейшего наступления непосредственно на Покровск с юга и приблизиться к административной границе Запорожской области, — рассказал военный корреспондент.
В понедельник, 18 ноября, в Минобороны РФ сообщил, что ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Новоалексеевка. Оборонное ведомство подчеркнуло активные и решительные действия подразделений группировки войск «Центр».
Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины были блокированы в районе урочища Ольговская Роща в Курской области. Более 80 украинских военных были уничтожены при попытке вырваться из образовавшегося котла. Порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, а 24 бойца взяты в плен.