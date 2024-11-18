Установление контроля над населенным пунктом Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике позволит группировке «Центр» подтянуть фланги для дальнейшего наступления на город Покровск, рассказал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Он добавил, что до административной границы Запорожской области остается всего около 11 километров.

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Освобождение Новоалексеевки позволяет группировке «Центр» расширить зону контроля на этом участке покровского направления, подтянуть фланги для дальнейшего наступления непосредственно на Покровск с юга и приблизиться к административной границе Запорожской области, — рассказал военный корреспондент.

В понедельник, 18 ноября, в Минобороны РФ сообщил, что ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Новоалексеевка. Оборонное ведомство подчеркнуло активные и решительные действия подразделений группировки войск «Центр».

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины были блокированы в районе урочища Ольговская Роща в Курской области. Более 80 украинских военных были уничтожены при попытке вырваться из образовавшегося котла. Порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, а 24 бойца взяты в плен.