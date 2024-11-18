Появились подробности о немецких «супердронах» для Украины

Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке рассказал, что Украина получит четыре тысячи немецких дронов с искусственным интеллектом (ИИ) компании Helsing. По его словам, эти дроны способны противостоять помехам GPS и средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Официальный представитель министерства обороны Германии 18 декабря сообщил о поставках новых ударных беспилотников ВСУ. Деталей поставок в Минобороны страны не привели. Министр обороны Борис Писториус заявил, что ВСУ смогут использовать дроны против «важнейших военных целей».

По словам Рёпке, ударные дроны Helsing обладают «впечатляющей дальностью и точностью». По данным Bild, первые беспилотники этого типа уже получены ВСУ.

Министр обороны Германии Писториус не поверил в возможность изменить ситуацию на Украине с помощью ракет Taurus

Как заявил автор Bild, главное отличие этих дронов заключается в программном обеспечении с поддержкой ИИ, делающих их «в значительной степени неуязвимыми» перед РЭБ. Источник Рёпке в оборонной отрасли Германии заявил, что дрон самостоятельно анализирует местность, используя для этого тысячи ориентиров. После этого, если оператор подтверждает удар, дрон поражает цель. Также дроны могут самостоятельно принимать решения об ударах по целям, если их на это запрограммировать.

Рёпке добавил, что дальность дронов Helsing в четыре раза больше, чем у тех ударных дронов, что ВСУ используют сейчас. Эти беспилотники способны поражать движущиеся цели, кроме того, они относительно недорогие.