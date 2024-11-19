В ГД внесли законопроект о праве на неоплачиваемый отпуск по уходу за бойцами СВО

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, направленный на повышение уровня трудовых прав работников, которые осуществляют уход за родственниками - участниками специальной военной операции (СВО). Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Документ был подготовлен в рамках деятельности рабочей группы по вопросам СВО.

"В условиях проведения спецоперации раненые военнослужащие нуждаются в длительном уходе в условиях стационара, а также после выписки и при реабилитации. Нередко уход за ранеными бойцами обеспечивается их родственниками. Однако зачастую длительность процесса восстановления раненых военнослужащих ставит родственников перед выбором между заботой о своих близких и сохранением рабочих мест", - заявила ТАСС соавтор законопроекта, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Кроме того, действующие нормы трудового законодательства не содержат необходимых в таких случаях гарантий прав работников.

"Действующее регулирование не предоставляет права на неоплачиваемый отпуск родственникам раненных или тяжелобольных бойцов. Кроме того, работникам, осуществляющим уход за родственниками - инвалидами I группы, дополнительный неоплачиваемый отпуск устанавливается только коллективным договором и на достаточно непродолжительный срок", - добавила сенатор.

В целях повышения уровня трудовых прав работников, осуществляющих уход за родственниками - участниками спецоперации, законопроектом предлагается закрепить новую категорию работников - а именно, родителей и супругов раненых бойцов, которым работодатель не может отказать в предоставлении неоплачиваемого отпуска.

Продолжительность такого отпуска для указанной категории работников составит до 35 календарных дней ежегодно. Также законопроектом предлагается включить в перечень лиц, имеющих право на неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней в году, родителей и супругов добровольцев, умерших вследствие ранения или вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

Как подчеркнула Рукавишникова, предлагаемые изменения повысят уровень правой защищенности членов семей участников спецоперации, а также поспособствуют более быстрому восстановлению самих раненых или тяжелобольных бойцов под присмотром близких родственников.