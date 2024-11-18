Российские военные в Часовом Яре загоняют подразделения Вооруженных сил Украины в ловушку и уничтожают на подходах к городу. Об этом ТАСС сообщил начальник оперативного штаба разведцентра "Мелодия" добровольческой бригады "Эспаньола" добровольческого корпуса в составе группировки войск "Юг".

"Освобождение города Часового Яра от ВСУ в настоящий момент продолжается. ВС РФ в составе подразделений 200-й бригады ВС РФ, 98-й дивизии ВДВ, 1-го Добровольческого корпуса ВС РФ, в составе бригады "Восток", 88-й РДБР "Эспаньола" и других загоняют в ловушку в самом городе и уничтожают на подходах к нему. В тяжелейших городских боях бойцы штурмовых соединений ВС РФ каждый день забирают у врага дома и улицы, не оставляя последнему малейших шансов на контратаку", - сказал он.

Начштаба добавил, что бойцы 98-й дивизии ВДВ ведут ожесточенные бои в районе стадиона. В подвалах многоэтажек долгое время размещались пункты управления и временной дислокации элитных частей украинской армии, сбежавших из города, отметил военный.