Системы ПВО РФ сбили четыре бомбы Hammer

Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 4 управляемые авиабомбы Hammer, 4 снаряда HIMARS и 106 БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 36 174 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 369 танков и других боевых бронированных машин, 1 490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 125 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 492 единицы специальной военной автомобильной техники.